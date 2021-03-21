“الاتصالات” تطلق مشغل الشبكة المتنقلة الافتراضية (MVNO)

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية اليوم إطلاق مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) الأولى من نوعها في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان إن الترخيص الذي قدمته لأول مشغل افتراضي في البلاد جاء من خلال استقطاب المستثمر الأجنبي المتمثل بشركة (فيرجن موبايل) الكويت وشبكة شركة الاتصالات الكويتية (stc) معتبرة أنه إنجاز جديد يعمل على تعزيز المنافسة في السوق المحلي.

وأضافت إن هذه الخطوة ستكون سببا رئيسا في دخول خدمات متقدمة ومتطورة بأسعار تنافسية في قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة وإضافة خيارات جديدة لكل المواطنين والمقيمين في دولة الكويت تحقيقا للأهداف الواردة في قانون إنشاء الهيئة.

وذكرت إن الإعلان جاء بعد أن طرحت هيئة الاتصالات وثيقة تقديم عروض تراخيص مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية MVNO (Mobile Virtual Network Operator) في الكويت وبعد استلام طلبات المتقدمين تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات ليتم الإجابة عليها وتغطية جميع التساؤلات التي تم التطرق لها فيما يخص الجانبين الفني والإداري.

ولفتت إلى أنه بناء على ما قام به قسم شؤون المشغلين من إدارة شؤون المنافسة والمشغلين التابعة لقطاع السوق والمنافسة في الهيئة من دراسة تحليلية للطلبات المقدمة أعلنت الهيئة فوز الاتحاد المكون من مجموعة من المستثمرين أبرزهم شركة (فيرجن موبايل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) (VMMEA) وشركة الاتصالات الكويتية (stc) بالترخيص الأول محليا لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MNVO) الأولى من نوعها في البلاد وذلك بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق فيرجن موبايل.

وذكرت الهيئة إن نمط الرخصة لا يعتمد على الترددات ولا على البنية التحتية وإنما عن طريق التعاقد المباشر مع إحدى شركات الاتصالات المتنقلة المرخص لها في الكويت لشراء خدمات الاتصالات منها بالجملة لتتم إعادة بيعها للأفراد علما أن هذا النوع من التراخيص ليس بجديد وهو رائج في دول الخليج والعالم.

وبينت أن الهدف من إصدار هذا النوع من التراخيص هو تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات بالدولة وتدشين سوق الجملة الذي يعد الإجراء الأول من نوعه في دولة الكويت وتحسين مستوى الخدمات عن طريق تنوع سبل تقديمها للمستخدمين والذي بدوره سيؤدي لزيادة التنافس وخفض للأسعار.

وقالت إن تلك الخطوة ستعمل أيضا على تقديم خدمات حديثة خاصة لكل فئة من المستخدمين لاسيما توفير فرص وظيفية للمواطنين والمقيمين ومن جهة أخرى فإن ادخال مشغل افتراضي في السوق الكويتي سوف يساعد على الدفع باتجاه الاستخدام الأمثل للموارد النادرة من الطيف الترددي ونطاقات الأرقام بشكل واسع.