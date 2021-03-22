برشلونة يسحق سوسييداد بسداسية ويستعيد الوصافة

حقق برشلونة انتصارًا عريضًا بنتيجة (6-1) خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 28 من الليجا.

وسجل أهداف برشلونة، دست هدفين في الدقائق 43 و53، وجريزمان في الدقيقة 37، وميسي هدفين في الدقائق 56 و89، وديمبلي في الدقيقة 71، بينما سجل أندير بارينتشيا لريال سوسييداد في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 62 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 45 نقطة في المركز الخامس.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، والذي نجم عنه بعض المحاولات لتهديد مرمى ريال سوسييداد لكن دون أي خطورة حقيقية.

وجاءت أولى المحاولات الخطرة من برشلونة في الدقيقة 17، والذي أرسل تصويبة قوية تصدى لها الحارس ريميرو.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لمحاولة من ألكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسييداد في الدقيقة 25، حيث استغل خطأ من دي يونج وانطلق وراوغ الدفاع وسدد كرة أرضية تصدى لها الحارس الألماني.

وأرسل سيرجينو دست الظهير الأيمن لبرشلونة، تسديدة مُباغته من الطرف الأيمن مباشرة على مرمى الحارس ريميرو لاعب ريال سوسييداد في الدقيقة 35 لكن الكرة

ونجح أنطوان جريزمان في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 37، حيث أرسل جوردي ألبا كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى

ديمبلي الذي سدد كرة تصدى لها الحارس ريميرو لترتد أمام جريزمان الذي سدد مباشرة في الشباك.

وكاد ألكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسييداد أن يُسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 38، بتسديدة قوية داخل المنطقة، تصدى لها تير شتيجن.

وضاعف سيرجينو دست النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 43، إذ تلقى تمريرة من ميسي في عمق منطقة جزاء ريال سوسييداد، ليُسدد أسفل يمين الحارس ريميرو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر الضغط الكتالوني، ونجح سيرجينو دست في تسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبرشلونة، في الدقيقة 53، حيث استغل كرة عرضية من زميله جوردي ألبا داخل المنطقة، وسدد على يسار الحارس ريميرو.

وسجل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 56، والذي تلقى تمريرة طولية من زميله سيرجيو بوسكيتس خلف دفاع ريال سوسييداد وسدد يسار الحارس ريميرو.

وأضاف عثمان ديمبلي الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 66، بتسديدة أسفل يمين ريميرو حارس مرمى ريال سوسييداد لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وعاد ديمبلي للتسجيل في الدقيقة 71، إذ تلقى تمريرة بينية من زميله موريبا وانطلق وتوغل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة يسارية أرضية أسفل يسار ريميرو حارس مرمى ريال سوسييداد.

وسجل البديل أندير بارينتشيا هدف تقليص الفارق لريال سوسييداد في الدقيقة 77، مستغلا تمريرة من فيرنانديز وأرسل قذيفة من داخل المنطقة، أقصى يمين تير شتيجن حارس برشلونة.

وكاد كارلوس فيرنانديز أن يُضيف الهدف الثاني لسوسييداد في الدقيقة 87، بتسديدة قوية، لكن تير شتيجن تصدى لها بسهولة.

وسجل ميسي الهدف السادس لبرشلونة في الدقيقة 89، بتسديدة يسارية داخل المنطقة، لمست القائم قبل أن تسكن الشباك.

ونجح برشلونة في حصد النقاط الثلاث، ليستعيد وصافة جدول الترتيب مرة أخرى، ويصبح الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد 4 نقاط فقط.







