نايف العصلب يدعو الاتحادات العمالية والنقابية الى تحمل مسؤولياتها تجاه عضوية بدر الداهوم

أكد امين عام الاتحاد الوطني للموظفين نايف العصلب أن هناك رقابة لصيقة ومتابعة شعبية للإحداث في الساحة البرلمانية والسياسية, وأن المواطن أصبح أكثر وعياً للمتغيرات السياسية.

وبين العصلب في تصريح صحفي أن نواب مجلس الأمة عليهم مسؤولية جسيمة في التمسك بالدستور وعدم تداخل السلطات الثلاث في مابينها وأحترام بعضها, لافتا الى مسؤولية النواب في التمسك في حقهم الدستوري وفق المادة 50 والمادة 84 من الدستور والمادة 50 من قانون الانتخاب مبيناً أن المرجع في هذا الاستحقاق هو وجود حكمين متناقضين في مايتعلق بقضية النائب بدر الداهوم والمرجعية هنا لمواد الدستور وليست مطرقة الرئيس

وأضاف أن الضغوط الشعبية التي شاهدناها خلال الايام الماضية القليلة سوف تكشف النواب المتخاذلين مع حقوق الامة مؤكداً أن المواطنون سئموا من التدليس الذي حصل من الكثير من النواب في مجالس 2013 2016 وما نتائج الانتخابات الاخيرة الا دليل لحجم السخط والغضب الشعبي ضد المتخاذلين

وطالب العصلب جميع الاتحادات العمالية والنقابات الى تحمل مسؤلياتها والوقوف الى جانب حقوق الشعب والمحافظة على المؤسسة التشريعية