عزل الرئيس يجب أن تكون قضية ‎الكويت الأولى على أن يتم التعامل معها من خلال الأطر الدستورية بعيداً عن أي مساس بشخص الرئيس أو عائلته الكريمة.

لذلك نؤكد اننا ‏لسنا ضد السيد مرزوق الغانم كشخص يبقى

الحق الاجتماعي محفوظ له وعائلته الكريمة ؛ بل نقيم عمله السياسي الذي نراه من وجهه نظرنا لا يرتقي الى تطلعات وطموحات وآمال الشعب الكويتي بل على العكس أضر بمصالحه ومصالح ‎الكويت الى درجة نعتقد فيها أنه يستحق أن يستخدم نواب مجلس الأمة ضده وبحزم المواد الدستورية 90 ، 91 ، 117 لعزله؟!.

ولسنا مضطرين لإثبات العبث السياسي وإنتهاك الدستور طيلة 7 سنوات الماضية ؛ لأنها معروفة لدى القاصي والداني؛ ولو ثبت فقط أن النصاب غير مكتمل أثناء التصويت على تأجيل الاستجوابات في الجلسة الماضية كفيلة وحدها لعزله؟!

هذه دعوة لكل نواب الأمة لدعم وتأييد مقترح النائب عبدالعزيز الصقعبي المتعلق بعزل رئيس مجلس الأمة من منصبه ، لأننا نستشعر الكلفة العالية لإستمراره سواء على الدولة أوالشعب ، فالكل تابع وبحسرة جلسة العبث ولاسيما تأجيل الاستجوابات التي ستخلق مزيداً من الصدامات النيابية داخل قبة عبدالله السالم ، فالوضع اصبح متفجراً بين معارضة غاضبة تمثل أغلبية وبين موالاة أقلية تحالفت ضد تطلعات وآمال ‎الشعب الكويتي .

ختاما :

دعوة لكل الإصلاحيين الأحرار والشرفاء من الشعب الكويتي أن يضغطوا من خلال منصات التواصل الاجتماعي على كل نواب الأمة دون استثناء للاعلان صراحة عن الموقف من عزل الرئيس؟!. فعلى النواب الانتفاض لان حقوقكم صودرت فما أنت فاعلون؟!.

والسؤال الملح هل نحن أمام كرة ثلج ثالثة؟!

بعد الاستجواب الأول لسمو الرئيس، وإسقاط عضوية الداهوم ، لتكبر هذه الكرة وتحرج النواب أكثر؟!

نراقب ونرى…؟!.

اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ، شرفاء ، أمناء

ودمتم بخير

د.حمود حطاب العنزي‎