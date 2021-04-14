ريال مدريد يحبط ليفربول ويعبر لنصف نهائي التشامبيونزليج

حسم ريال مدريد عبوره للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، من معقل ليفربول “أنفيلد” خلال مواجهة إياب ربع النهائي مساء اليوم الأربعاء، بعد التعادل السلبي بدون أهداف.

وحقق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا على الريدز في معركة الذهاب بنتيجة (3-1) في ملعبه “ألفريدو دي ستيفانو”، ساعده على التأهل حيث سيواجه تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.

أول تهديد في المباراة، كان من أصحاب الأرض، حيث تلقى محمد صلاح تمريرة داخل المنطقة، وسدد كرة أرضية، تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بقدمه اليسرى في الدقيقة 2.

وجاء الرد من ريال مدريد، بتسديدة من لوكا مودريتش على حدود المنطقة في الدقيقة 9، اصطدمت بدفاع ليفربول وخرجت إلى الركنية.

وتألق كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لتسديدة صاروخية من جيمس ميلنر قائد ليفربول على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11.

وحرم القائم الأيمن لأليسون حارس ليفربول، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، بعد تسديدة أرضية داخل المنطقة.

وأرسل ألكسندر أرنولد كرة عرضية داخل منطقة جزاء ريال مدريد، لزميله ساديو ماني الذي سدد الكرة بجانب القائم الأيمن لكورتوا في الدقيقة 38.

وأهدر صلاح فرصة تسجيل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 41، حيث تلقى تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء، من زميله ساديو ماني لكنه سدد أعلى مرمى كورتوا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ليفربول الضغط بتسديدة من فيرمينو تصدى لها كورتوا في الدقيقة 45، ثم تسديدة رأسية أخرى من البرازيلي مرت بجانب القائم.

وأضاع فينيسيوس جونيور فرصة تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 66، حيث انطلق وسدد كرة تصدى لها أليسون حارس ليفربول، والذي واصل التألق بالتصدي للكرة مرة أخرى قبل أن تصل أمام بنزيما.

وحاول يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تنشيط فريقه بإشراك ألكانتارا وجوتا وتشامبرلين وشاكيري بدلا من ميلنر وكاباك وماني وفيرمينو، وعلى الجانب الآخر دفع زيدان مدرب ريال مدريد بأودريوزولا ورودريجو وإيسكو بدلا من كروس وفينيسيوس وأسينسيو.

وسدد جوتا لاعب ليفربول كرة اصطدمت بدفاع ريال مدريد، قبل أن ترتطم بالشباك الخارجية لمرمى كورتوا في الدقيقة 70.

وصوب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، كرة رأسية من داخل المنطقة، مرت أعلى مرمى أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 81.

وتألق كورتوا في التصدي لانفراد من محمد صلاح مهاجم ليفربول، بعد تمريرة في العمق من ألكانتارا الذي استغل خطأ ساذجًا من لاعبي ريال مدريد في التمرير في الدقيقة 92.

وفشل لاعبو ليفربول في محاولاتهم لتسجيل هدفا شرفيًا، ليحسم الميرنجي تأهله لنصف النهائي ويُحقق المطلوب من المباراة.





