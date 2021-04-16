“كونا”: فصل المتسببين بأخطاء “الإلكتروني”

أعرب الناطق الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عصام الرويح، عن اعتذار الوكالة عن الخطأ الوارد في حسابها الإلكتروني على “تويتر”، أمس الأول، مشيرا الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات.

وأوضح الرويح في بيان صحافي أن “كونا” بتوجيهات من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اتخذت عددا من الاجراءات الحازمة فيما يتعلق بإدارة التحرير الالكتروني في الوكالة لتلافي تكرار مثل هذه الأخطاء.

وأفاد بأنه من بين تلك الإجراءات نقل بعض القيادات في إدارة التحرير الالكتروني وفصل المتسببين في الخطأ، موضحا ان “كونا” أجرت عملية تدوير في قطاع التحرير لضخ دماء من الشباب الكويتيين المتميزين ومن ذوي الخبرة والكفاءة في ادارة التحرير الالكتروني.

وأكد الحرص على ضمان دقة التحرير الالكتروني وعلى المكانة المتميزة والدور الكبير الذي تقوم به (كونا) في تغطية الاخبار المحلية والدولية ونقل المعلومات والحقائق بكل مصداقية وشفافية.