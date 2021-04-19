رسميًا: اتفاق 12 ناديًا على إقامة السوبر ليج.. وبيريز رئيسًا

أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا يُعلن خلاله اتفاق 12 ناد من أهم الأندية في أوروبا، لإقامة بطولة “سوبر ليج”.

وقال البيان، الذي نشره الموقع الرسمي لريال مدريد، وهو البيان الموحد لكل الأندية: “الأندية هي ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام، وستتم دعوة 3 أندية أخرى للانضمام قبل الموسم الافتتاحي الذي سيبدأ في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “بالنظر إلى المستقبل، تتطلع الأندية إلى عقد مناقشات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لبحث أفضل الحلول للبطولة وكرة القدم العالمية”.

وتابع: “نظام المسابقة عبارة عن مشاركة 20 ناديًا، وهم 15 نادي مؤسس و5 أندية أخرى يتم تصنيفها سنويًا بناءً على أداء الموسم السابق، وستلعب جميع المباريات خلال الأسبوع، وستواصل جميع الأندية المنافسة في دورياتها الوطنية”.

وأردف: “سيبدأ الموسم في أغسطس بمشاركة الأندية في مجموعتين كل مجموعة تضم 10 فرق، وستلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الثلاثة الأوائل من كل مجموعة تلقائيا إلى ربع النهائي، بينما الفرق أصحاب المراكز الرابع والخامس ستلعب مواجهة إضافية ذهابا وإيابا”.

واستكمل: “النهائي سيكون مباراة واحدة فقط على ملعب مُحايد، وستنطلق البطولة النسائية بعد مدة من انطلاق بطولة الرجال، مما يساهم في نهوض الكرة النسائية وتطويرها”.

وأشار البيان إلى أن هذه البطولة ستمثل تطورًا اقتصاديًا كبيرًا سنويًا، مما يساهم بدعم كرة القدم الأوروبية، وستكون المكافآت أكبر بكثير من بطولات الاتحاد الأوروبي، حيث متوقع أن تتجاوز الأرباح 10 مليار يورو، مع التأكيد أنه سيتم وضع معايير مالية مُعينة، بتحديد سقف لنفقات الأندية، وستتلقى الأندية المؤسسة مبلغ 3.5 مليار يورو لتعويض ما حدث في الوباء.



وقال فلورينتينو بيريز: “سنساعد كرة القدم على جميع المستويات، لتأخذ مكانها الصحيح في العالم، وكرة القدم هي الرياضة الوحيدة التي تضم أكثر من 4 مليار مشجع، ومسؤوليتنا كأندية كبيرة، وهي الاستجابة لرغبات الجماهير”.

وقال أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس، ونائب رئيس السوبر ليج: “تملك الأندية المؤسسة الـ12 المليارات من المشجعين في العالم، واجتمعنا معا في هذه اللحظة الحاسمة، بحيث تتغير المنافسة الأوروبية، مما يمنح الرياضة التي نحبها أساسا للاستدامة في المسقبل، ويزيد التضامن، ومنح المشجعين واللاعبون مباريات عالية الجودة ستشعل شغفهم بكرة القدم”.

