هل يطيح يويفا بالريال والسيتي وتشيلسي من دوري الأبطال؟

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قراره، بشأن إمكانية حرمان الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، من استكمال مشوارها في المسابقات القارية هذا الموسم، بحسب تقرير صحفي إسباني.



وتأهلت 3 أندية مؤسسة لدوري السوبر، إلى نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، هي: ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، فيما بلغ ناديان نصف نهائي الدوري الأوروبي، هما مانشستر يونايتد وآرسنال.

وهدد “يويفا” بحرمان الأندية المشاركة في البطولة المستحدثة، من اللعب في مسابقاته.



لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية، قالت اليوم الاثنين إن التهديد الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، سيتم تنفيذه فعليا ابتداء من الموسم المقبل، ولا ينطبق على ما تبقى من الموسم الحالي.



وأضافت الصحيفة أن الاتحاد القاري، ليس بصدد توقيع عقوبات مالية على هذه الفرق، من خلال تقليص قيمة مكافآتها الخاصة بالمشاركة في المسابقات الأوروبية لهذا الموسم.



وذكرت أن التلويح بحرمان لاعبي فرق السوبر ليج، من المشاركة مع المنتخبات في يورو 2020، ما زال موجودا، لكن دون خطوط عريضة حتى الآن.