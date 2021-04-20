تطعيم 3 آلاف من موظفي البنوك

انتهت وزارة الصحة “أمس” بالتعاون مع نادي المصارف الكويتية من تطعيم 3 آلاف موظف وموظفة من العاملين في قطاع البنوك.

وقال مدير نادي المصارف عباس البلوشي إن حملة تطعيمات منتسبي البنوك جاءت تحت شعار “التطعيم واجب وطني”، لافتا إلى أهمية شريحة منتسبي قطاع البنوك في الاحتكاك المباشر مع الجمهور وتسهيل معاملاتهم، لذا فكان التطعيم لهذه الفئة حماية لهم وللمواطنين والمقيمين الذين يتعاملون معهم.

وأشار البلوشي إلى أن يوم الأحد وهو اليوم الأول للحملة تم تطعيم نحو 1000 موظف وخلال فترة وجيزة جدا، مشيرا إلى أن فرق وزارة الصحة تعمل على تطعيم جميع المسجلين من شريحة العاملين في البنوك.

وأضاف أن التطعيم خطوة كبيرة نحو تحقيق المناعة المجتمعية.

يذكر أن الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة تواصل تطعيم العاملين في الجمعيات التعاونية بمحافظات العاصمة والفروانية والجهراء والأحمدي، وانتهت من تطعيم جميع العاملين في الجمعيات التعاونية التابعة لمحافظة حولي، كما انتهت فرق وزارة الصحة من تطعيم العاملين في قطاع المساجد الأسبوع الماضي، فضلا عن تطعيم العاملين في شركة المطاحن الكويتية.

كما انتهت الفرق التابعة للوزارة من تطعيم نحو 1000 من موظفي دور السينما، وتواصل الوزارة تطعيم العاملين في الأسواق المركزية الموازية.