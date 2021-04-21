بعد الانسحاب الكبير من دوري السوبر.. ماذا يريد “يويفا” الآن؟

بعد انسحاب 6 أندية إنجليزية من مخططات 12 نادياً كبيراً لإنشاء بطولة انشقاقية عن دوري أبطال أوروبا. يرغب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، الآن في “إعادة بناء الوحدة” ضمن القارة العجوز.

وبعد يومين فقط من إعلان “مخطط انفصالي” صدم مشهد الكرة الأوروبية ، انسحبت أندية مانشستر سيتي ، مانشستر يونايتد، ليفربول ، أرسنال، تشلسي وتوتنهام من الدوري السوبر، مما أبقى في الواجهة ثلاثة أندية في كل من إسبانيا وإيطاليا.

وصرّح تشيفيرين في بيان “قلت الأمس إنه من المثير للتقدير الاعتراف بالخطأ، وهذه الأندية ارتكبت خطأ كبيرا”.

وتابع “لكنهم عادوا إلى العائلة الآن، وأعرف تماما ان لديهم الكثير ليقدموه ليس فقط لمسابقاتنا إنما لكل الكرة الأوروبية”.

وأضاف “المضي قدما هو الأهم الآن، إعادة بناء الوحدة التي تمتعت بها اللعبة من قبل والمضي قدماً سوياً”.

وجاءت انسحابات الأندية الإنجليزية بعد ردود فعل غاضبة من المشجعين والسياسيين على انشاء بطولة تضم 20 ناديا، بينها 15 مؤسسون يشاركون باستمرار بصرف النظر عن نتائجهم في البطولات المحلية .

وكان تشيفيرين قد مدّ اليد للأندية الـ12 الثلاثاء قائلا بأن “الوقت لا زال متاحا لتغيير الرأي” وتوجه بكلامه الى الاندية المنشقة بقوله “لقد ارتكبتم خطأ فادحا، لكن العالم بأجمعه يرتكب الاخطاء”.

واعتبر تشيفيرين أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن “ان يخسر المعركة القضائية المقبلة” بعدما اتهم هذه الأندية بـ”الجشع والنرجسية والأنانية” واصفاً الأندية الـ12 بـ”الدزينة القذرة”.