رئيس يويفا يسخر من بيريز.. ويكشف مصير مباراة الريال وتشيلسي

هاجم ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وكشف تشيفرين في الوقت ذاته عن مصير مباراة الفريق الملكي ضد تشيلسي، في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال.

وقال تشيفرين في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية موجها تساؤلا إلى بيريز: “ألا تريد رئيسا ليويفا مثلي؟ إنه أكبر حافز لي للبقاء في منصبي”.

وأضاف السلوفيني: “بيريز يريد رئيسا ليويفا يطيعه ويستمع إليه، ويحقق له ما يريده، بينما أنا أحاول أن أفعل ما أعتقد أنه جيد لكرة القدم الأوروبية والعالمية”.

وبسؤاله عن العقوبات المحتملة على الأندية التي تبنت فكرة دوري السوبر الأوروبي، رد رئيس يويفا: “تلقيت رسائل دعم من جميع الأندية في أوروبا تقريبًا، لذا نأمل الآن أن يدركوا خطأهم ويتحملوا العواقب المترتبة عليه. سنناقش الأمر الأسبوع المقبل”.

وبشأن إمكانية عدم السماح لريال مدريد بمواجهة تشيلسي، أجاب تشيفرين: “لقد بدأ الموسم بالفعل، والقنوات الناقلة لدوري الأبطال ستطالب بتعويضات منا إذا لم نلعب الدور نصف النهائي، لذا فإن احتمالية عدم إقامة اللقاء ضئيلة للغاية، لكن الأمر سيختلف في المستقبل”.

ونفى ألكسندر تشيفرين أن يكون قدم وعدا لأندية إنجلترا بمكاسب مالية أكبر، لإقناعها بالانسحاب من دوري السوبر الأوروبي، بحسب تصريحات بيريز.

وأوضح: “إذا عرضت على هذه الأندية المليارات، لما قدمت اعتذارها بل كانت ستذهب للجانب الآخر”.

وأتم تشيفرين تصريحاته فقال: “هذه الأندية أدركت أنها أخطأت بالفعل، لقد تواصلوا معي، وأحترمهم كثيرا، بل أحترمهم بشكل يفوق اهتمامي بكل من يردد مزاعم غير موجودة”.