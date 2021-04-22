قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس ان طقس البلاد مستقر وسيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليكون حارا نهارا ومائلا إلى الحرارة أول الليل ومعتدلا في اخره كما تظهر بعض السحب المتفرقة.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الطقس نهار اليوم حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأوضح أن الطقس ليلا سيكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وتوقع ان يكون الطقس نهار يوم غد الجمعة حارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر ان الطقس مساء الجمعة سيكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وبين ان الطقس المتوقع نهار يوم السبت حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 اقدام.

وأشار الى ان الطقس مساء السبت سيكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و20 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.