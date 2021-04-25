جريزمان يقود برشلونة لوصافة الليجا وقد يفوز باللقب اذا تعثر أتلتيكو

حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا بنتيجة (2-1) خلال مواجهة فياريال، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 32 من الليجا.

وسجل أنطوان جريزمان هدفي برشلونة في الدقيقتين 28 و35، بينما سجل صامويل شوكويزي هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 26.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فياريال عند 49 نقطة في المركز السابع.

بدأت المباراة بضغط من جانب فياريال، حيث سدد جيرارد مورينو كرة رأسية مرت أعلى مرمى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 4.

وجاء الرد من برشلونة في الدقيقة 6، حيث مرر فرينكي دي يونج كرة داخل منطقة الجزاء لزميله جريزمان، الذي سدد كرة اصطدمت بالدفاع قبل أن تتحول إلى الركنية.

وعاد جيرارد مورينو مهاجم فياريال لتهديد مرمى برشلونة، بتسديدة جديدة لكنها مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 7.

وتألق أسينخو حارس مرمى فياريال في التصدي لأخطر فرصة لبرشلونة من أجل التقدم، حيث مرر جوردي ألبا كرة عرضية من الطرف الأيمن، وصلت أمام فرينكي دي يونج الذي سدد مباشرة لولا أسينخو الذي تصدي للكرة على خط المرمى في الدقيقة 16.

وواصل أسينخو حارس فياريال تألقه، بالتصدي لتسديدة مُباغتة من ليونيل ميسي قائد برشلونة في الدقيقة 17.

ونجح صامويل شوكويزي لاعب فياريال في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 26، والذي استغل كرة طويلة في العمق من زميله باو توريس، لينفرد بالحارس تير شتيجن ويراوغه قبل أن يُسجل في الشباك.

وأتى الرد سريعًا من برشلونة بعد دقيقة واحدة، إذ سجل أنطوان جريزمان هدف التعادل لبرشلونة، والذي تلقى كرة طويلة من مينجويزا، واستغل تقدم أسينخو حارس فياريال ليُسدد أقصى يمينه.

وضاعف أنطوان جريزمان النتيجة لبرشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 35، حيث استغل خطأ فادحا من خوان فويث مدافع فياريال بالتمرير للخلف، لتصل إلى جريزمان الذي سدد مباشرة أسفل يسار الحارس أسينخو.

وحرم أسينخو حارس فياريال، جريزمان من تسجيل الهاتريك في الدقيقة 44، إذ تلقى المهاجم الفرنسي تمريرة من دي يونج وسدد بقوة لولا تصدي أسينخو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد جيرارد مورينو مهاجم فياريال كرة رأسية، تصدى لها تير شتيجن حارس برشلونة في الدقيقة 51.

وسدد ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة كرة من داخل المنطقة، لكنها مرت أعلى مرمى فياريال في الدقيقة 57.

وتألق تير شتيجن في التصدي لتسديدة قوية من كابوي لاعب فياريال داخل منطقة الجزاء، وحولها إلى الركنية في الدقيقة 62.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مانو تريجيروس لاعب فياريال، بعد تدخله العنيف على ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في الدقيقة 65.

وسدد إستوبينيان لاعب فياريال كرة على مرمى برشلونة، تصدى لها الحارس تير شتيجن على مرتين في الدقيقة 70.

وأهدر فرينكي دي يونج فرصة تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 83، إذ انفرد بالحارس أسينخو لكنه سدد بجانب القائم الأيمن.

ورغم النقص العددي بعد الطرد، واصل فياريال الضغط من أجل خطف هدف التعادل، لكن برشلونة صمد أمام محاولات الغواصات الصفراء، ليحصد 3 نقاط ثمينة في مشواره نحو اللقب.









