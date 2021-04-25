حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 26 أبريل 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للحرارة إلى معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 42°

الحرارة الصغرى: 21°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.