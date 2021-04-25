محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 26 أبريل 2021

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
26 أبريل 2021

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 42°
الحرارة الصغرى: 21&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

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