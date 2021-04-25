حقق مانشستر سيتي إنجازا فريدا بعدما أحرز لقب كأس رابطة الاندية الإنجليزية المحترفة مساء الأحد، بفوزه في المباراة النهائية على توتنهام 1-0.
وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل في اللقاء، ليتوج أفضليته قبل 8 دقائق على نهاية الزمن الأصلي، بهدف أحرزه مدافعه الفرنسي إيميريك لابورت.
ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات “أوبتا“، بات السيتي يشارك ليفربول في الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس الرابطة، برصيد 8 ألقاب لكل منهما.
وأضافت الشبكة أن السيتي الفريق الثاني فقط الذي يحرز لقب المسابقة 4 مرات متتالية، بعدما سبقه إلى ذلك ليفربول بين العامين 1981 و1984.
مانشستر سيتي يعادل رقم ليفربول القياسي
حقق مانشستر سيتي إنجازا فريدا بعدما أحرز لقب كأس رابطة الاندية الإنجليزية المحترفة مساء الأحد، بفوزه في المباراة النهائية على توتنهام 1-0.
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