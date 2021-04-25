مانشستر سيتي يعادل رقم ليفربول القياسي

حقق مانشستر سيتي إنجازا فريدا بعدما أحرز لقب كأس رابطة الاندية الإنجليزية المحترفة مساء الأحد، بفوزه في المباراة النهائية على توتنهام 1-0.



وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل في اللقاء، ليتوج أفضليته قبل 8 دقائق على نهاية الزمن الأصلي، بهدف أحرزه مدافعه الفرنسي إيميريك لابورت.



ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات “أوبتا“، بات السيتي يشارك ليفربول في الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس الرابطة، برصيد 8 ألقاب لكل منهما.



وأضافت الشبكة أن السيتي الفريق الثاني فقط الذي يحرز لقب المسابقة 4 مرات متتالية، بعدما سبقه إلى ذلك ليفربول بين العامين 1981 و1984.