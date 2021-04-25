رياضة

مانشستر سيتي يعادل رقم ليفربول القياسي

كوووره
منذ ساعتين
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1 دقائق

حقق مانشستر سيتي إنجازا فريدا بعدما أحرز لقب كأس رابطة الاندية الإنجليزية المحترفة مساء الأحد، بفوزه في المباراة النهائية على توتنهام 1-0.
 
وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل في اللقاء، ليتوج أفضليته قبل 8 دقائق على نهاية الزمن الأصلي، بهدف أحرزه مدافعه الفرنسي إيميريك لابورت.
 
ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات “أوبتا“، بات السيتي يشارك ليفربول في الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس الرابطة، برصيد 8 ألقاب لكل منهما.
 
وأضافت الشبكة أن السيتي الفريق الثاني فقط الذي يحرز لقب المسابقة 4 مرات متتالية، بعدما سبقه إلى ذلك ليفربول بين العامين 1981 و1984.

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