حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 27 أبريل 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار وغائم جزئيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .
ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل وغائم جزئيا إلى غائم ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 22°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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