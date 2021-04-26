محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 27 أبريل 2021

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
27 أبريل 2021

حالة الطقس
نهارًا:
حار وغائم جزئيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل وغائم جزئيا إلى غائم ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 22&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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