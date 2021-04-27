“الأرصاد الجوية” تحذر: نشاط للرياح وانخفاض في الرؤية

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بنشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع اﻻمواج البحرية ﻷكثر من 6 أقدام.

وأشارت الأرصاد إلى أن سريان التحذير يبدأ في الثانية ظهرا ويمتد حتى منتصف الليل.