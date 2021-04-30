يونايتد يكتسح روما في طريقه لنهائي الدوري الأوروبي

وضع مانشستر يونايتد قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي، بالتغلب على ضيفه روما الإيطالي بنتيجة (6-2)، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف النهائي.

وسجل سداسية اليونايتد برونو فيرنانديز (9- 71) وإدينسون كافاني (48- 64) وبول بوجبا (75) وماسون جرينوود (86)، بينما سجل ثنائية روما لورينزو بيليجريني (15) وإدين دجيكو (34).

عانى روما مع ضربة مبكرة بتعرض فيرتو للإصابة في الدقيقة الثانية، ليغادر أرض الملعب ويحل مكانه فييار في الدقيقة الرابعة.

ونجح مانشستر يونايتد بدوره في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة، وذلك بعدما تلاعب بوجبا بدفاعات روما قبل أن يمرر الكرة إلى كافاني على حدود منطقة الجزاء، والذي مرر بدوره بلمسة واحدة الكرة إلى برونو الذي انفرد بلوبيز مسددًا كرة ساقطة سكنت الشباك.

وأتى رد روما سريعًا بالتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 13، بعدما أرسل كارسدورب عرضية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء لمست يد بوجبا.

ونفذ بيليجريني الركلة بنجاح في الدقيقة 15، مسددًا كرة قوية على يمين دي خيا سكنت الشباك.

وتحصل مانشستر على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23، نفذها برونو مسددًا كرة ذهبت أعلى العارضة.

وبعدها بدقيقة توغل راشفورد في الجانب الأيمن، ومرر الكرة إلى برونو داخل منطقة الجزاء، ليسدد البرتغالي كرة أرضية ضعيفة مرت إلى جوار القائم.

وتبعه بوجبا بتسديدة مقوسة في الدقيقة 25 من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها لوبيز، ولكنه تعرض للإصابة ليغادر أرض الملعب ويحل مكانه ميرانتي.

وأضاف روما الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعدما مرر مخيتاريان الكرة إلى بليجريني الخالي من الرقابة في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، الذي أرسل بدوره عرضية أرضية تابعها دجيكو من داخل منطقة الـ6 ياردة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وتواصلت معاناة روما مع الإصابات بخروج سبينازولا، وحل مكانه بيريز.

ومرر إيبانيز كرة بالخطأ افتكها دجيكو وانفرد بحارس روما في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، مسددًا كرة تألق ميرانتي في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم روما بنتيجة (2-1).

وتمكن مانشستر من معادلة النتيجة في الدقيقة 48، وذلك من هجمة سريعة مرر من خلالها برونو الكرة إلى كافاني داخل منطقة الجزاء، الذي سدد بدوره كرة مباشرة سكنت الشباك.

وكاد اليونايتد أن يضيف الثالث سريعًا، بتوغل من شاو في الجانب الأيسر في الدقيقة 53، مرسلًا عرضية أرضية تابعه كافاني بتسديدة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.

وظهر روما هجوميًا للمرة الأولى في الشوط الثاني في الدقيقة 60، بعدما مهد دجيكو الكرة إلى سمولينج داخل منطقة الجزاء، الذي سدد بدوره بعيدًا عن المرمى.

ونجح مانشستر في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 64، بعدما سدد بيساكا كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس روما وتابعها كافاني بتسديدة في الشباك.

ورد روما بعرضية من مخيتاريان من الجانب الأيسر في الدقيقة 66، ارتقى لها دجيكو مسددًا رأسية أمسك بها دي خيا.

وواصل مانشستر الزحف تجاه مرمى روما، بتسديدة من شاو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68، تألق ميرانتي في التصدي لها.

وتحصل اليونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد تدخل سمولينج على كافاني، ونفذ برونو الركلة بنجاح في الدقيقة 71 بالتسديد على يمين ميرانتي.

وتواصل مهرجان الأهداف بإضافة اليونايتد الهدف الخامس في الدقيقة 75، بعدما ارتقى بوجبا لعرضية برونو، مسددًا رأسية متقنة سكنت الشباك.

ووقع البديل جرينوود على الهدف السادس في الدقيقة 86، بعدما مرر كافاني كرة بينية مميزة للشاب الإنجليزي الذي انفرد بحارس روما مسددًا كرة قوية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد (6-2).