“الشباب”: 98ر2236 دينار مكافأة لأربعة موظفين ضمن الصفوف الأمامية

قالت وزارة الدولة لشؤون الشباب الكويتية اليوم الجمعة إن المبلغ المرصود لمكافأة أربعة من موظفيها ضمن الصفوف الأمامية المكلفة بمباشرة أعمالها إبان فرض حظر التجول العام الماضي بلغ 98ر2236 دينار كويتي (فقط ألفان ومائتان وستة وثلاثون دينارا وتسعمائة وثمانون فلسا لا غير).

وأوضح وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل الربيع في تصريح صحفي أن المكافأة رصدت نظير مباشرة الموظفين الأربعة أعمالهم إبان فرض حظر التجول في ضوء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأضاف الربيع أن وكيل الوزارة غير مشمول بالمكافأة عملا بقرار مجلس الوزراء القاضي بعدم صرفها للقياديين حال مباشرتهم أعمالهم في ضوء الجائحة الصحية.

وأهاب بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تناقله من أخبار مؤكدا حرص قياديي مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب وموظفيه على حسن إدارة المرفق وحرمة المال العام.