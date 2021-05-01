محليات

سفارة الكويت في تايلند تنفي إغلاق أبوابها بسبب إصابة ديبلوماسي فيها بـ«كورونا»

Alrai-media
منذ 13 دقيقة
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نفت سفارة الكويت لدى مملكة تايلند نفيا قاطعا صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول إغلاق السفارة بسبب إصابة أحد الديبلوماسيين العاملين فيها بفايروس كورونا (كوفيد – 19).

وأكدت السفارة في بيان أنها تمارس مهامها كالمعتاد ولم تغلق أبوابها على الإطلاق خلال أيام وساعات العمل الرسمية.

وأضافت أنها تواصل تقديم خدماتها لمن يحتاجها من المواطنيين الموجودين في تايلند والرد على استفساراتهم بعد ساعات الدوام الرسمي على مدار الساعة وفي العطل الرسمية من خلال رقم الطوارئ التالي: 66918909998+.

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