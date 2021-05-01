محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 02 مايو 2021

منذ 29 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
02 مايو 2021

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 10 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 23&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

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