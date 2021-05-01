حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 02 مايو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 10 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

مائل للحرارة إلى معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 38°

الحرارة الصغرى: 23°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.