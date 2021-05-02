محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 03 مايو 2021

منذ 5 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
03 مايو 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح شمالية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 36°
الحرارة الصغرى: 24&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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