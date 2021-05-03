مراسيم بتعيين الشيخ عبدالله العلي رئيسا لـ”الطيران المدني”

علمت «الراي» من مصادر مطلعة عن صدور مراسيم بتعيين 12 قياديا في عدد من الجهات الحكومية والهيئات بعد أن تم رفع كشوفات ترشيحات بأسمائهم.

وقالت المصادر إن من أبرز الترشيحات تعيين الشيخ عبدالله العلي رئيس للإدارة العامة للطيران المدني بدلا من الشيخ سلمان الحمود، وتعيين كل من المهندس صالح الفداغي ليصبح وكيل مساعد بالإدارة العامة للطيران المدني، والمهندس سعد العتيبي وكيلا مساعدا في الإدارة العامة للطيران المدني.

يذكر أن الفداغي تولى منصب نائب المدير العام في الإدارة العامة للطيران المدني في مطار الكويت الدولي لمدة تجاوزت سنتين، والمهندس سعد العتيبي تولى منصب الناطق الرسمي في الطيران المدني.

واختتمت المصادر أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية بقرارات المراسيم التي اعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على أن ينشر بجريدة كويت اليوم.