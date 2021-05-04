40 طنا مستلزمات طبية من الكويت إلى الهند

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الاثنين، إقلاع طائرة إغاثية محملة بـ 40 طنا من المساعدات الطبية والأدوية واسطوانات الأوكسجين إلى الهند للاسهام في مجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.

وقال المدير العام للجمعية عبد الرحمن العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، ان الطائرة أقلعت من قاعدة عبد الله المبارك الجوية انطلاقا من دور الكويت الرائد في الوقوف إلى جانب الأصدقاء وضمن تحركات (الجمعية) لتقديم العون إلى المستشفيات في الهند.

وأشار العون إلى تضامن الكويت مع الهند في هذا الظرف الصحي مؤكدا سعي الهلال الأحمر لتوفير الإمكانيات كافة للوقوف مع البلد الصديق بغية تجاوز الأزمة التي شهدت «قفزة هائلة» في عدد الإصابات بالفيروس.

ولفت إلى تنسيق الجمعية مع سفارة الكويت في الهند ومع الصليب الأحمر الهندي من أجل إيصال المساعدات الطبية إلى المستشفيات «بشكل عاجل» لدعم جهود معالجة المصابين.

وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع الكويتية لتسخيرها الطائرة ولوزارة الخارجية على اسهامها في إنجاح هذه المهمة الإنسانية.

وأكد حرص الهلال الأحمر على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بمساندة الشعب الهندي الصديق.