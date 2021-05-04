رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لروما

أعلن نادي روما الإيطالي، عصر اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع البرتغالي جوزيه مورينيو، ليتولى المهمة الفنية لفريق الذئاب خلفًا لباولو فونسيكا.

وكان روما قد أعلن في وقت سابق، رحيل فونسيكا عن القيادة الفنية للفريق عقب نهاية الموسم الجاري، بعد النتائج السيئة التي قدمها الفريق تحت إمرته طوال الموسم.

وقال روما عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يسعد النادي أن يعلن عن توصله لاتفاق مع جوزيه مورينيو ليكون المدير الفني الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل 2021-2022”.

ويحتل روما المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، كما أنه تلقى هزيمة تاريخية أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (6-2) في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.