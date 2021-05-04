ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا

قاد النجم الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغلبه على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد في إياب نصف النهائي.

وسجل هدفي السيتي رياض محرز في الدقيقتين (11- 63)، ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج أرضه (2-1).

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بقوة وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة بوجود لمسة يد على زينشينكو، إلا أن حكم المباراة عدل عن قراره بعد الرجوع إلى تقنية الفار التي أظهرت عدم وجود لمسة يد.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 11، من هجمة سريعة بدأها زينشينكو من الجانب الأيسر، مرسلًا عرضية أرضية لدي بروين على حدود منطقة الجزاء، الذي سدد كرة اصطدمت بدفاع باريس وتمهدت أمام محرز داخل المنطقة مسددًا بدوره كرة أرضية سكنت شباك نافاس.

وكاد باريس سان جيرمان أن يعدل النتيجة سريعًا في الدقيقة 16، بعدما ارتقى ماركينيوس لكرة عرضية مسددًا رأسية اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 19، حاول إديرسون بناء هجمة سريعة بتمرير الكرة إلى بيرناردو، ولكن دي ماريا افتكها وسدد من خارج منطقة الجزاء كرة مباشرة تجاه المرمى الخالي، إلا أن كرته مرت بقليل إلى جوار القائم.

وظهر السيتي هجوميًا من جديد في الدقيقة 30، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء عبر دي بروين، مرت إلى جوار القائم.

وواصل سان جيرمان محاولاته لتعديل النتيجة، وذلك من خلال تسديدة لهيريرا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36، ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وتوغل محرز في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مسددًا كرة أرضية تصدى لها نافاس، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف دون رد.

وحاول فودين قتل المباراة في الدقيقة 55، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تألق نافاس في التصدي لها.

وأجرى بوكيتينو تبديلين في الدقيقة 62، بنزول كل من كين ودراكسلر على حساب إيكاردي وهيريرا.

وأضاف السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 63، وذلك من هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى فودين في الجانب الأيسر، مرسلًا عرضية أرضية لمحرز الخالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء، ليسدد الجزائري بسهولة في الشباك.

ورد باريديس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66، ذهبت أعلى العارضة.

وازدادت معاناة باريس بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه دي ماريا في الدقيقة 69، وذلك بعد اعتداءه بدون كرة على فيرناندينيو أثناء ذهاب الأرجنتيني لتنفيذ رمية جانبية.

وأجرى بوكيتينو تبديلين في الدقيقة 75 بنزول دانيلو وداجبا على حساب باريديس وفلورينزي في الدقيقة 75.

وكاد السيتي أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 77، بعدما سدد فودين كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم.

وتبعه دي بروين مباشرة بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وظهرت المساحات في دفاع باريس بعد طرد دي ماريا، وحاول فودين استغلالها بتسديدة أرضية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80، أمسك بها نافاس.

ودفع جوراديولا بكل من جيسوس وسترلينج على حساب دي بروين وبيرناردو في الدقيقة 82، بينما دفع بوكيتينو بباكير على حساب ديالو.

وواصل جوارديولا منح الفرصة للاعبيه مع الارتياح لنتيجة المباراة، بالدفع بأجويرو على حساب فودين في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بعدها بفوز السيتي بهدفين دون رد وتأهله إلى المباراة النهائية.

