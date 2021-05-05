إقرار كادر موجهي التقنيات والمكتبات والأنشطة في “التربية”

أقر ديوان الخدمة المدنية كادر لجميع العاملين في توجيه الخدمات التربوية «نشاط تربوي، تقنيات تربوية، خدمات اجتماعية ونفسية، مكتبات»، ووظائف تسجيل شؤون الطلبة، وإضافتهم ضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2019/16).

وبارك رئيس مجلس ادارة جمعية المكتبات والمعلومات الدكتور عبدالعزيز السويط لموجهي الوظائف التربوية المساندة «المكتبات -التقنيات-الخدمة النفسية والاجتماعية» موافقة مجلس الخدمة المدنية لضمهم لقرار 16/2019 الخاص في المكافأة التي أقرت لوزارة التربية.

وأضاف السويط لاشك بأن لموجهي الوظائف التربوية المساندة دور كبير في المنظومة التعليمية من توجيه واشراف ومتابعة للعاملين في المدارس ولم يحصل على مسمى موجه الا بعد خدمة 14 عاما واجتياز المقابلة الشخصية.

وشكر السويط رئيس واعضاء مجلس الخدمة المدنية على تفهمهما لطبيعة عمل الموجه وارتباطة المباشر في العاملين بالمدارس