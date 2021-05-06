براءة عسكري من هتك عرض متهمة في زنزانة مخفر

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع ببراءة ثلاثة عسكريين في وزارة الداخلية من هتك عرض متهمة واستعمال القسوة معها .

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة هتك عرض المجني عليها بالإكراه عندما اقتحم عليها دورة المياه الخاصة بزنزانة النساء باحد المخافر فيما اتهم الثاني والثالث بإستعمال القسوة وضربها وسحلها وجذبها من شعرها .

وتتلخص الواقعة أن المجني عليها إتصلت بخدمة الطوارئ بعد حادث مروري وحينها شاهدها رجال النجدة بأنها بحالة غير طبيعية وتفوح منها رائحة خمر وعند إحالتها إلى المخفر أمرت المحققة بحجزها بنظارة المخفر وبعدها حاولت المجني عليها الهروب من المخفر فتمت السيطرة عليها من المتهمين الثاني والثالث ورغم ذلك قامت بمقاومتهما مشيرة في أقوالها إلى ان الاول هتك عرضها بالاكراه في دورة المياه .

وفيما انكر المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم ترافع عن الاول المحامي محمد فهد المطيري شفاهة أمام محكمة الجنايات مفندا الاتهامات مؤكدا انتفاء القصد الجنائي لدى موكله الذي قام بدوره بإستخدام القوة اللازمة للسيطرة على المتهمة للسيطرة عليها بعد إثارتها للفوضى مشيرا إلى أن تحريات المباحث تؤكد صدق أقوال موكله

وأن الإتهامات مجرد أقوال مرسلة وكيدية من الشاكية فقط .

واستجابت المحكمة للمحامي محمد المطيري وقضت ببراءة موكله ورفض الدعوى المدنية .