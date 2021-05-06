“الأشغال”: فرش اسفلت بمساحة (162624) متر مربع في (13) موقعا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن قيام فرق قطاع هندسة الصيانة في الوزارة بتنفيذ أعمال تتعلق بتطوير و صيانة و فرش اسفلت بمساحة اجمالية بلغت (162624) متر مربع من الاسفلت والتي تمت في (13) مواقع في مناطق محافظات البلاد الست خلال الفترة من 27 إبريل الماضي وحتى 3 مايو الجاري.

و اشارت الوزارة في بيان صحفي لها إلى ان الأعمال الخاصة بفرش الاسفلت في شبكة الطرق الداخلية خلال هذا الأسبوع نفذت عمليات فرش اسفلت تمت في (13) موقع تمثلت في طريق الدائري الثالث و طريق المطار 55 وشارع المسجد الأقصى والشريط الساحلي و الرقة طريق 211 و العقيلة طريق 103 و الطريق 210 الفاصل بين المهبولة والفنطاس والعارضية في شارع مذكر القوبع و الجهراء شارع مرزوق المتعب و شارع الباقلاني و العيون شارع 104 و ضاحية حطين قطعة 4 و ضاحية صباح السالم، وتمت هذه الأعمال بإستخدام (616) آلية وسيارة فرش اسفلت.

و بينت وزارة الأشغال العامة ان طبيعة الاعمال التي تم تنفيذها من قبل قطاع هندسة الصيانة ركزت على عمليات فرش للاسفلت علاوة على الاستجابة لعدد من شكاوي المواطنين عبر اغلاق بعض الحفر وعمليات الصيانة والتطوير والاصلاح لبعض المواقع.

و دعت الوزارة لضرورة التعاون مع فرق الطوارئ والصيانة من أجل انجاز مهامها في سبيل تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق، مشددة على حرصها الكامل على الاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال البلاغات الهاتفية مباشرة على الخط الساخن (150) أو عبر رقم الواتس آب الخاص بطوارئ الأشغال (93333150) أو عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الأشغال العامة على الأجهزة الذكية.