“الصحة” تدشن خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين بـ 7 مراكز صحية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تدشين خدمة «المساعدة في الإقلاع عن التدخين» في سبعة مراكز للرعاية الصحية الأولية موزعة على مختلف المناطق الصحية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الخدمة تأتي التزاما منها بتوفير الخدمات ذات الصلة وبمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف 31 مايو سنويا.

وأضافت أن الخدمة تأتي أيضا ضمن خدمات عيادات الأمراض المزمنة غير المعدية بالتعاون بين الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين واللجنة الدائمة للتصدي للأمراض المزمنة.

وأوضحت أن قائمة المراكز التي توافر فيها الخدمة تضمنت مراكز عبدالله عبدالهادي الصحي وعلي ثنيان الغانم وعبدالرحمن عبدالمغني في منطقة العاصمة والرابية الصحي في منطقة الفروانية والرميثية الصحي في منطقة حولي والعيون الصحي في منطقة الجهراء ومركز الظهر في منطقة الأحمدي الصحية بإشراف من أطباء اجتازوا البرنامج التدريبي لعلاج إدمان «النيكوتين» من قبل جهات معتمدة عالميا بغية مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين.

وأفادت بأن ذلك سيتم بحسب أحدث البروتوكولات العالمية خلال مواعيد العمل المقررة لهذه العيادات والمحددة بيوم واحد كل أسبوع على أن يتم التوسع في الخدمة لتشمل المزيد من المراكز الصحيه قريبا.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في كل مكان في 31 مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه «بحسب منظمة الصحة العالمية».