الكويت تدين استمرار “إسرائيل” في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين

‏أعربت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، ‏عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار «إسرائيل» في بناء المستوطنات وما تمارسه من عمليات تهجير وإخلال في القدس الشرقية لا سيما في الشيخ جراح.

وأكدت الوزارة خطورة عملية بناء المستوطنات والاستمرار فيها لمخالفتها مبادئ القانون الدولي ونسفها للجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى حل نهائي للصراع الدائر في الشرق الاوسط إضافة إلى تهديدها للاستقرار في المنطقة.

ورحبت الوزارة في هذا الصدد ‏بالبيان الصادر عن مجموعة من الدول الأوروبية (بريطانيا ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا) والذي دعت فيه إسرائيل إلى تعليق قرارها المضي قدما في بناء المستوطنات وإنهاء سياسة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ووقف عمليات الإخلال والتهجير في القدس الشرقية ولا سيما في الشيخ جراح.

واختتمت الوزارة ‏بيانها بالتأكيد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحمل «إسرائيل» على وقف مثل هذه القرارات الأحادية وتهيئة الأجواء لاستئناف مباحثات السلام وصولا إلى الحل النهائي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.