جوارديولا: البريميرليج أهم من دوري الأبطال.. ولا أحد يفكر في اليونايتد

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة تشيلسي غدًا السبت، في قمة الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، وإمكانية التتويج باللقب حال حقق الفوز.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة: “دائمًا ما قلت إن البريميرليج هو أهم لقب. ربما اقتصاديًا تأهل الفريق لدوري الأبطال هو الأهم، لكن لا يوجد شك في مدى أهمية البريميرليج. أمامنا 4 مباريات ونحتاج لنقطتين. انتصار واحد سيكون كافيًا”.

وأضاف: “في البداية تهانينا لتشيلسي (على التأهل لنهائي دوري الأبطال). قدموا مستوى جيدا أمام ريال مدريد، لا أفكر في النهائي، فلا يزال هناك 20 يومًا والعديد من الأمور قد تحدث”.

وتابع: “لا نفكر في النهائي، فنحن لم نتوج بالبريميرليج بعد. عندما نتوج باللقب سنركز على دوري الأبطال، فالطريقة التي سنلعب بها واللاعبون الذين سيشاركون لن يكونوا أنفسهم. يجب على الجميع الاستعداد”.

وواصل: “يجب أن نفوز. الأمر يعتمد علينا وليس على الآخرين، إذا فزنا سينتهي الأمر (سنتوج بالبريميرليج). لا أحد يفكر في النتائج التي سيحققها مانشستر يونايتد. الأمر في أيدينا، نحتاج إلى نقطتين”.

وعن سيطرة الأندية الإنجليزية على دوري الأبطال: “الأمر كان يحدث منذ سنوات مع إسبانيا، وقالت الجماهير إنهم الأفضل على الرغم من أن إنجلترا كانت أقوى اقتصاديًا حينها، والآن هذه فترة ذهاب الأندية الإنجليزية بعيدًا في دوري الأبطال، والدوري الأوروبي”.

واستكمل: “شعوري بأن الأندية الإنجليزية تتحسن, أنا على ثقة بأن البارسا ومدريد وبايرن سيتواجدون، وإنتر الآن ويوفنتوس وميلان، هناك الكثير من أندية القمة، في السابق كانت إسبانيا، والآن إنجلترا”.

كما أشاد جوارديولا بتوماس توخيل مدرب تشيلسي، قائلًا: “أكن له الكثير من الاحترام. تواجد مع ماينز ودورتموند وباريس سان جيرمان ومع تشيلسي الآن، ودائمًا ما نستمتع بمشاهدة فرقه”.

وأتم بالتعليق على التشكيل الذي سيخوض به نهائي دوري الأبطال: “يعتقد البعض أن اللاعبين الذين شاركوا أمام دورتموند، وجلادباخ هم من سيخوضون النهائي, الآن لا أعرف، كل ما أريده أن يستعد جميع اللاعبين في الأسابيع المقبلة للنهائي”.