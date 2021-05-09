“الزراعة” تحظر موقتا استيراد الطيور الحية من رومانيا ومالي… وتفتح الباب أمام ليتوانيا

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بفرض حظر موقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم، من رومانيا ومالي، وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.

وأكد القرار على ضرورة أن تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية في الهيئة وفق لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والإجراء المنصوص في لائحة الحجر البيطري في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت إلى أنه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات في مختبر الهيئة، وعلى ان يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة من دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.

ومن جانب آخر، أصدرت قراراً برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ليتوانيا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

وأكد القرار على ضرورة أن تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إداره الصحة الحيوانية بالهيئة وفقا لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والاجراء المنصوص في لائحة الحجر البيطرة في الكويت ودول مجلس التعاون، وسيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الامراض الوبائية والمعدية.