“ديوان الخدمة” يطلب من الجهات الحكومية تنفيذ “تجميد رصيد الموظفين” من الإجازات الدورية

طلب ديوان الخدمة المدنية من الجهات الحكومية تنفيذ المرسوم رقم 2021/102 والعمل بما جاء به من أحكام مع مراعاة تجميد رصيد الموظف من الإجازات الدورية المستحق عن عامي 2020 و2021 وإعادة أي رصيد للموظف يكون قد سقط في 1يناير 2020 أو سقط في 1 يناير 2021 بسبب تجاوز الحد الأقصى لرصيد الإجازات المقرر قانونا.

وقال الديوان في بيان «في حال انتهاء خدمة الموظف يصرف له بدل نقدي عن الرصيد المجمد أو المتبقي منه، بالإضافة الى البدل النقدي المقرر بـ180 يوما وفقا لنص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية».

ودعا إلى تطبيق المادة 40 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية واحكام الرصيد المجمد وفقا لما تقدم على المعينين ووفقا لطرق التعيين المختلفة.

وأوضح أنه لما كان قد صدر المرسوم رقم 2021/102 بتجميد رصيد الاجازات الدورية عن التامين 2020، 2021 للموظفين الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية، حيث قضت المادة الاولى منه بأن يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحقة عن العامين المذكورين الذي لم ينتفع به الموظفون الخاضعون للمرسوم بالقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية ولا يسري عليه السقوط المنصوص عليه في المادة 40 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية. و

وأكد الديوان أنه يجوز الانتفاع بهذا الرصيد بالاضافة الى الاجازات التي تستحق بحد اقصى 90 يوما في السنة وتطبق المادة 40 والرصيد المجمد طبقا لهذه المادة على المعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة. مبينا أنه في حال انتهاء الخدمة يصرف بدل نقدي عن المتبقي من هذا الرصيد بالاضافة الى البدل المقرر وفقا لنص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.