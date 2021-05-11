حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 12 مايو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 43°

الحرارة الصغرى: 24°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.