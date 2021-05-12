ريمونتادا ليفانتي تحبط برشلونة وتسعد الريال وأتلتيكو

واصل برشلونة التعثر وإهدار فرصة تصدر ترتيب الليجا، بالتعادل بنتيجة (3-3) مع ليفانتي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 36 من المسابقة.

وسجل لبرشلونة ميسي في الدقيقة (25) وبيدري في الدقيقة (34) وديمبلي في الدقيقة (64)، بينما سجل لليفانتي ميليرو في الدقيقة (57) وموراليس في الدقيقة (60) وليون في الدقيقة (83).

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

بدأ برشلونة المباراة بضغط مُبكر، حيث توغل فرينكي دي يونج، ومرر كرة عرضية أرضية لبيدري، الذي سدد كرة مرت أعلى المرمى في الدقيقة (2).

وأضاع بيدري فرصة بنفس السيناريو في الدقيقة (5)، حيث مرر له دي يونج داخل المنطقة، وسدد لكن الحارس أيتور فيرنانديز تصدى للكرة ببراعة.

وجاء أول رد من ليفانتي في الدقيقة (17)، بتسديدة من قائد الفريق خوسيه لويس موراليس، لكن تسديته مرت أعلى مرمى الحارس الألماني تير شتيجن.

وأرسل كليمونت لينجليت تسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها بسهولة أيتور فيرنانديز حارس مرمى ليفانتي في الدقيقة (22).

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الأول، حيث تلقى كرة عرضية من جودري ألبا، وسدد على الطائر أسفل يسار أيتور فيرنانديز حارس مرمى ليفانتي.

واستمرت محاولات البارسا لمضاعفة النتيجة، بتسديدة أخرى من ميسي داخل المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى ليفانتي في الدقيقة (29).

وتألق الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة مُباغتة من إنيس باردي لاعب ليفانتي داخل المنطقة، في الدقيقة (31).

وضاعف بيدري النتيجة لبرشلونة، حيث انطلق ديمبلي بمجهود فردي مميز، ومرر كرة أرضية لبيدري الذي أسكن الكرة بسهولة في الشباك.

وأرسل ميسي عرضية في الدقيقة (45)، وصلت إلى بوسكيتس الذي سدد برأسه، ومرت الكرة بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا (2-0).

ومع بداية الشوط الثاني، استمر المد الكتالوني، وكاد فرينكي دي يونج أن يُضيف الهدف الثالث، بتسديدة مرت أعلى مرمى ليفانتي في الدقيقة (55).

ونجح ميليرو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة (57)، حيث تلقى عرضية من ميرامون وسدد كرة رأسية أسفل يمين تير شتيجن، وقلص الفارق لفريقه.

وبعد دقيقتين فقط، سجل موراليس الهدف الثاني، بعد خطأ قاتل من ميسي في التمرير، استغله لاعبو ليفانتي ومرر مارتي لموراليس الذي سدد بقوة في الشباك.

وسجل عثمان ديمبلي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة (64)، بعد تمريرة بالخطأ من لاعب ليفانتي، وسدد الفرنسي الكرة أقصى يمين الحارس فيرنانديز.

واقتنص البديل سيرجيو ليون هدف التعادل لليفانتي، بعد أن تلقى عرضية أرضية من تونو وسدد بوجه القدم الخارجي أسفل يمين الحارس تير شتيجن.

وتراجع لاعبو ليفانتي لمنطقتهم في الدقائق الأخيرة للتأمين الدفاعي، مع الاعتماد على الهجوم العكسي، وبالفعل نجحوا في الخروج بنقطة ثمينة من أنياب برشلونة، ليشتعل الصراع على لقب الليجا.







