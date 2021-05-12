ميسي يحدد موعد الرد على عرض برشلونة

أجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، حسم مصيره بشأن الاستمرار مع البارسا أو الرحيل إلى نادٍ آخر.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع البرغوث التوقيع لأي نادٍ الآن.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، التقى بالفعل مع خورخي ميسي، والد البرغوث، منذ فترة.

وأشارت إلى أن لابورتا قدم العرض الأول لوالد ميسي بالتجديد لمدة عامين، ثم العمل كسفير للنادي الكتالوني.

وأوضحت أن العرض الأول من لابورتا لم يتضمن راتبًا محددًا للبرغوث، لأن الرئيس لم يراجع الوضع الاقتصادي لبرشلونة بشكل كامل حتى الآن.

وذكرت أن ميسي لا ينوي الرد على عرض لابورتا، إلا عقب نهاية آخر مباراة لبرشلونة في الموسم الحالي.

وقالت إن عرض لابورتا يدور حول تقاضي ميسي ما يقرب من نصف راتبه الحالي مع برشلونة في العقد الجديد.

وأضافت أنه سيتم تعويض ميسي عن الأموال التي خسرها في آخر 3 سنوات خلال فترة عمله كسفير للنادي عقب الاعتزال.

وذكرت أن مسؤولي برشلونة يدركون أن مستقبل ميسي لا يتعلق مطلقًا بتجديد نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان.