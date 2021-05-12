“‏الأرصاد” تتوقع سقوط أمطار رعدية متفرقة خلال الساعات المقبلة

توقعت إدارة الارصاد الجوية أن تتكاثر السحب خلال الساعات المقبلة، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، خصوصا على المناطق الغربية.

وذكرت إدارة الأرصاد أن هناك فرصا لهطول أمطار متفرقة مع نشاط في الرياح، موضحة أن طقس البلاد بصفة عامة حار نهارا ومائل للحرارة في أول الليل ومعتدل في الساعات الأخيرة منه.

وفي السياق، قال مراقب التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي، لوكالة الأنباء الكويتية، إن الطقس نهار اليوم الأربعاء يكون حارا وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا في وقت لاحق، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية، ويكون البحر خفيف الموج الى معتدل يعلو لاحقا ما بين 2 و6 اقدام.

وأضاف أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية، وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام.

وعن الطقس نهار الخميس أفاد بأنه يكون حارا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة، مع فرصة للغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية، وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 اقدام.

أما عن طقس غد ليلا، فقال انه سيكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية، وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد الجمعة، توقع البلوشي ان يكون حارا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و46 درجة مئوية، وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام.

وعن الطقس الجمعة ليلا، لفت إلى انه يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و28 درجة مئوية، ويكون البحر خفيف الموج الى معتدل يعلو احيانا ما بين 2 و6 اقدام.

وعن الطقس نهار يوم السبت المقبل، ذكر أنه يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة، مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و45 درجة مئوية، ويكون البحر خفيف الموج إلى معتدل يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار البلوشي الى ان طقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج إلى معتدل يعلو أحيانا ما بين 2 و6 اقدام.