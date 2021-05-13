أتلتيكو مدريد يلامس لقب الليجا بثنائية أمام سوسيداد

تخطى أتلتيكو مدريد محطة مهمة في الأمتار الأخيرة في سباق التتويج بلقب الليجا، بفوزه الصعب على ضيفه ريال سوسيداد (2-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 36 بالدوري الإسباني.

وأنهى الفريق المدريدي المهمة “إكلينيكيا” في الـ45 دقيقة الأولى بهدفي الانتصار، حيث جاء الأول في الدقيقة 16 بتوقيع النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، إثر تمريرة بينية من ماركوس يورنتي، داخل المنطقة ليسدد كرة أرضية مرت من بين قدمي حارس الضيوف أليكس ريميرو.

وفي الدقيقة 28، أضاف النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني، بعد هدية من النجم الأوروجواياني لويس سواريز، ليسدد كوريا الكرة بتسديدة أرضية مرت داخل الشباك.

أشعل الفريق الباسكي المباراة في الدقيقة 83، بهدف تقليص الفارق بتوقيع إيجور ثوبيلديا، لكن الأمور مرت بسلام على كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى النهاية، ليحصد الفريق 3 نقاط ثمينة تقربه من لقب الليجا الغائب عنه منذ 7 سنوات.

ورفع “الروخيبلانكوس” رصيدهم إلى 80 نقطة يبتعدوا بها بالصدارة بفارق 4 نقاط عن البرسا، الوصيف، و5 عن الريال الذي سيخوض اختبارا صعبا الخميس عندما يحل ضيفا على ملعب (لوس كارمينيس) معقل غرناطة.

بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 56 نقطة يظل بها في المركز الخامس.