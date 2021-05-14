صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم لم يتحقق منذ 100 عام!

تغلب ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (4-2)، مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في المواجهة المؤجلة من الجولة 34 بالدوري الإنجليزي.

وبحسب أرقام “أوبتا”، بات مانشستر يونايتد ثالث أكثر فريق تستقبل شباكه أهدافا على ملعبه هذا الموسم في البريميرليج برصيد 27 هدفًا، خلف نيوكاسل (29) ووست بروميتش (34).

كما استقبلت شباك اليونايتد 27 هدفًا على ملعبه في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى، منذ موسم (1971- 1972) بـ26 هدفًا حينها.

وبعد أن سجل محمد صلاح الهدف الرابع، أصبح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسجل خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد في مباراتين مختلفتين في موسم واحد، منذ هاري تشامبرز في موسم (1920-1921).

أما ماركوس راشفورد الذي سجل الهدف الثاني لليونايتد اليوم، فسجل هدفه رقم 50 على ملعب أولد ترافورد بقميص الشياطين الحمر في جميع المسابقات.

وتغلب يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد للمرة الأولى.

كما خسر اليونايتد 6 مباريات في الدوري على ملعبه هذا الموسم، أكثر من حصيلة الموسمين الماضيين معًا، بعدما خسر 3 مرات في (2018- 2019) ومرتين في (2019- 2020).

وبات صلاح ثاني لاعب يصل إلى 30 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، رفقة هاري كين، كما سجل أول هدف في شباك اليونايتد على أولد ترافورد في البريميرليج.