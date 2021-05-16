75 طنا وألف أسطوانة أكسجين من الكويت تصل ميناء مومباي

أعلن سفير دولة الكويت لدى الهند جاسم الناجم اليوم السبت وصول سفينة مساعدات كويتية إلى ميناء مومباي في ضوء استمرار تدفق الأكسجين السائل لسد العجز في المستشفيات لإنقاذ آلاف الأرواح من المصابين بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الهند.

وأشار السفير الناجم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إثر وصول سفينة المساعدات إلى استمرار تدفق الأكسجين والمساعدات الطبية الكويتية العاجلة إلى الهند، موضحا أن سفينة المساعدات التي وصلت اليوم محملة بـ75 طنا متريا من الأكسجين السائل إضافة الى ألف أسطوانة أكسجين.

وقال إن وصول المزيد من السفن مستمر عبر الجسر البحري الذي أقامته دولة الكويت لدعم الهند في مواجهة انتشار فيروس كورونا المتحور.

ونوه إلى أن دولة الكويت بهذه الكميات الضخمة من الأكسجين السائل والتي ستصل إلى 1400 طن متري خلال الأسبوعين القادمين، تعد من أكثر دول العالم تزويدا للهند بالأكسجين، مؤكدا حرص دولة الكويت على تخفيف المعاناة على الشعب الهندي الصديق إزاء هذه الكارثة الصحية والظروف الاستثنائية التي تمر بها.