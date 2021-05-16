أليسون يقود ليفربول لهزيمة وست بروميتش بهدف إعجازي

قاد الحارس البرازيلي أليسون بيكر فريقه ليفربول للفوز خارج دياره على وست بروميتش ألبيون 2-1 مساء الأحد، ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقدم صاحب الأرض أولا عبر هال روبسون كانو في الدقيقة 15، قبل أن يعادل محمد صلاح الكفة للفريق الأحمر بالدقيقة 33، لكن أليسون تمكن من إحراز هدف الفوز للفريق الزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 63 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة وراء الرابع تشيلسي قبل جولتين على النهاية، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.



واعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث لعب ريس ويليامز إلى جانب ناثان فيليبس في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون، ولعب فابينيو دور لاعب الارتكاز، فيما تحرك تياجو ألكانتارا وكورتيس جونز، خلف ثلاثي الهجوم المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.





في الجهة المقابلة، لجأ مدرب وست بروميتش سام ألاردايس إلى طريقة اللعب 4-4-1-1، حيث تكون الخط الخلفي من من دارنيل فورلونج وسيمي أجايي وكايل بارتلي وكونور تاونسند، ولعب على الجناحين جرايدي ديانجانا وماثيوس بيريرا، وتمركز في منتصف الملعب أوكاس يوكوسلو ومات فيليبس، فيما تحرك كونور جالاجر حول المهاجم هال روبنسون كانو.



كان ليفربول الأكثر استحواذا وسيطرة منذ الدقيقة الأولى، وسنحت له 3 ركنيات في أول 5 دقائق، ارتقى فيليبس للثالثة، لكن رأسيته ابتعدت عن المرمى في الدقيقة الخامسة.





ورد وست بروميتش في الدقيقة العاشرة، عندما احتسبت له ركلة حرة نفذها بيريرا على رأس أجايي الذي لم يجد طريق المرمى.



وأحدثت عرضية من الناحية اليسرى إرباكا في منطقة جزاء ليفربول، لتصل إلى يوكوسلو الذي سددها برأسه بعيدا عن المرمى في الدقيقة 12.





وتقدم وست بروميتش بالنتيجة في الدقيقة 15، عندما لحق الويلزي روبسون كانو بتمريرة بيريرا في الناحية اليمنى، ليسدد الكرة بعيدا عن متناول الحارس أليسون بيكر.



وبعد لعبة مشتركة بين صلاح وتياجو، وصلت الكرة إلى ماني في منتصف منطقة الجزاء، إلا أنه سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 23.





وأبعد وست بروميتش خطر ركلة ركنية لصالح ليفربول، لكن الكرة وصلت إلى صلاح الذي سددها ضعيفة في متناول الحارس سام جونستون بالدقيقة 27.



وتمكن ليفربول أخير من معادلة النتيجة في الدقيقة 33، عندما تلقى صلاح كرة من زميله ماني، ليسددها منخفضة نحو القائم البعيد لمرمى وست بروميتش.





وكاد ليفربول يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 35، لكن تسديدة فيرمينو القوية من داخل منطقة الجزاء هزت القائم الأيسر.



وجرب فابينيو بحظه بتسديدة ارتدت من دفاع وست بروميتش، لتعود إليه، لكنه هذه المرة سدد في مكان وقوف الحارس جونستون بالدقيقة 40.





وألغى الحكم هدفا سجله ماني في الدقيقة 49 بداعي التسلل، وحاول صلاح تسجيل الهدف الثاني بعد لحظات لكن محاولته الأولى ارتدت من الدفاع ثم ابتعدت الثانية عن الهدف.



ومرر ماني الكرة إلى صلاح الذي تقدم فيها بوجود مدافعين حوله قبل أن تتتحول إلى ركلة مرمى في الدقيقة 54، وبعدها بثلاث دقائق، اقترب من الدولي المصري من الانفراد بالمرمى، وسدد الكرة لكن الحارس جونستون كان له بالمرصاد.





ودخل شيردان شاكيري إلى تشكيلة ليفربول بدلا من جونز، وأبعد المدافع ريس ويليامز رأسية أجايي وهي في طريقها للمرمى في الدقيقة 62.



ولم تشكل رأسية أرنولد خطرا على الحارس جونستون إثر ركلة ركنية في الدقيقة 63، ووضع أجايي جسده في طريق تسديدة فيرمينو البعيدة في الدقيقة 68.



وسجل بارتلي هدفا لصالح وست بروميتش ألغته راية الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 71، ثم مرر تياجو كرة بينية وصلت إلى فيرمينو الذي سدد بجانب القائم القريب في الدقيقة 74.

وفي ربع الساعة الأخير، أهدر ليفربول مجموعة من الفرص الخطيرة، أبرزها تلك التي خلق فيها أرنولد المساحة لنفسه داخل المنطقة قبل أن يسدد فوق المرمى بالدقيقة 83، ثم أطلق تياجو تسديدة قوية بعيدة المدى تألق جونستون في إبعادها بالدقيقة 87.

وفي الوقت بدل الضائع، تقدم أليسون لمنطقة جزاء وست بروميتش، وارتقى لركلة ركنية، ليغرس الكرة برأسه في الشباك معلنا فوز فريقه.