أليسون أول حارس يسجل هدفًا في تاريخ ليفربول

سجل البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، هدفًا تاريخيًا، قاد به فريقه لفوز قاتل على وست بروميتش (2-1)، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن أليسون هو أول حارس مرمى في تاريخ ليفربول، الذي تم تأسيسه عام 1892، يسجل هدفًا للفريق في أي مسابقة.

وأضافت الشبكة أن أليسون، هو اللاعب رقم 38 الذي يسجل لليفربول بعد الدقيقة 90 في البريميرليج، أكثر من أي فريق آخر في المسابقة بـ13 مرة على الأقل.

أما شبكة “سكاي سبورتس”، فأشارت إلى أن أليسون هو الحارس السادس، الذي يسجل في البريميرليج، بعد كل من بيتر شمايكل (2001)، براد فريدل (2004)، بول روبنسون (2007)، تيم هوارد (2012)، أسمير بيجوفيتش (2013).