إنهاء خدمات المعلمة المؤيدة للاحتلال.. الكويت دولة مطبعة مع “الكيان الصهيوني”

بموقف حازم لا تهاون فيه، أنهت الإدارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية خدمات معلمة أميركية تعمل في إحدى المدارس الخاصة بعدما كتبت على حسابها الشخصي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبارة: «I stand with Israel».

عبارة المعلمة المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، أثارت استياء الوزارة وإدارة المدرسة وأولياء الأمور، ودفعت إدارة التعليم الخاص إلى فتح تحقيق في الموضوع، وطلب وكيل الإدارة الدكتور عبدالمحسن الحويلة إفادة من إدارة المدرسة، وبعد التأكد تم إصدار قرار بفصل المعلمة من سلك التعليم وإنهاء خدماتها من المدرسة المشار إليها.

وأكد مصدر مسؤول لـ«الراي» أن المعلمة ستأخذ مستحقاتها «إن كان لها مستحقات» وترحل، إذ لا يجوز لها التدخل في الشأن السياسي، خاصة وأن الكويت دولة ليست مطبعة مع الكيان الصهيوني، مبيناً أن التعامل مع المعلمة تم وفقاً للاجراءات القانونية لأن هناك تعميم يمنع أعضاء الهيئة التعليمية منعاً باتاً من تداول الشأن السياسي سواء داخل الحرم المدرسي أو على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: الراي