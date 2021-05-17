محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 18 مايو 2021

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
18 مايو 2021

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 25&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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