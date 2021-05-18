تخفيض فحص “PCR” إلى 20 ديناراً

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تخفيض السقف الأعلى لتسعيرة فحص (PCR) للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد في المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة، على ألّا تزيد على 20 ديناراً.

وأوضحت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية ب‍وزارة الصحة الدكتورة فاطمة النجار، أن هذا التخفيض جاء بناءً على اعتماد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، قرار لجنة التراخيص الصحية رقم (3-2021)، استناداً إلى مراجعة أسعار فحص (PCR) الدولية والإقليمية.

من جهة أخرى، أنهت الوزارة تطعيم نحو 36 ألف موظف من العاملين في 21 مجمعاً تجارياً.

وقالت رئيسة فريق الحملات الميدانية المتنقلة في الوزارة الدكتورة دينا الضبيب إن أمس كان اليوم الخامس منذ انطلاق المرحلة الثانية، التي شهدت تطعيم العاملين في المجمعات التجارية، وجرى خلاله تطعيم نحو 8 آلاف من موظفي 8 مجمعات تجارية هي بوليفارد والمهلب وسيمفوني وليلى غاليري والفنار وأوتاد الجهراء وجهراء مول وسوق السمك.

وإذ أشارت إلى أن 10 وحدات متنقلة قامت بتطعيم العاملين في المجمعات التجارية الثمانية، أعلنت الضبيب أنه في الإجمال تم الانتهاء من تطعيم من 35 إلى 36 ألف موظف من العاملين في 21 مجمعاً تجارياً، منذ تدشين المرحلة الثانية التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي وحتى أمس.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة ستدشن قريباً المرحلة الثالثة من وحدات التطعيم الميدانية المتنقلة، والتي تستهدف العاملين في المطارات والشركات والمصانع التي تقدم سلعاً استهلاكية حيوية ولها احتكاك مباشر مع الجمهور.