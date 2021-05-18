لاعبو ريال مدريد يتوقعون بقاء زيدان في هذه الحالة

تثار الكثير من الشكوك، حول مصير الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مع الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

وزعمت العديد من التقارير، أنَّ زيدان قرر الرحيل بنهاية الموسم، وأنه اجتمع بلاعبي الميرنجي وأبلغهم بموقفه النهائي.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد يعتقدون أن نسبة بقاء زيدان في النادي الملكي تبلغ 55%.

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن بعض لاعبي ريال مدريد يعتقدون أن زيدان لن يرحل إذا خسر لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

يذكر أن عدم التتويج بالليجا يعنى خروج ريال مدريد بموسم صفري، عقب خسارة الكأس والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.