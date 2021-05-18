“الزراعة”: تتبع ورصد سرب جراد صحراوي ظهر جنوب #الكويت أمس قادم من #السعودية

كشفت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية اليوم عن قيام فريق طوارئ مكافحة الجراد الصحراوي، بإشراف نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية دلال رجب بتتبع ورصد سرب جراد صحراوي ظهر في جنوب البلاد أمس الاثنين، مشيرة إلى أنها تعاملت مع السرب.

وقام فريق الطوارئ بالتعامل مع الجراد الذي تسلل إلى أطراف أحد الشوارع في الوفرة الزراعية، وكان عبارة عن سرب واحد قادم من اتجاه السعودية.

وعقب انتهاء الفريق من عملياته، شرع في عمليات مسح شاملة للمنطقة الجنوبية، تحسباً لوجود أسراب أخرى.

وتجري هيئة الزراعة تنسيقاً مستمراً مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في القاهرة منذ فترة طويلة، لرصد تحركاته ووضع سبل الوقاية والإجراءات اللازمة لمكافحته، قبل تسببه بأي أضرار للمحاصيل الزراعية وغيرها.