“السكنية” تستأنف التوزيعات في مشروعَي جنوب مدينة “صباح الأحمد” وشرق تيماء

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استئناف توزيعات الوحدات السكنية ضمن مشروعي جنوب مدينة «صباح الأحمد» وشرق تيماء للسنة المالية 2021/2022.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة، عمر الرويح، في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة ستقوم بإجراء التوزيعات المقررة وفق الجدول المحدد للقسائم السكنية في المشروعين، وإن إجراء أول قرعة سيكون في 26 مايو الجاري لمشروع شرق تيماء والمخصص للمواطنين المشمولين بالقانون رقم 2 لسن 2015 (فئة من باع بيته)، وهو عبارة عن مسكن ملائم بمساحة 300 متر مربع وسيتم توزيعها على دفعات، مشيرا إلى أن الأولوية التاريخية بالتخصيص على هذا المشروع حتى 31 ديسمبر 2006 وما قبل.

ولفت إلى أن استئناف توزيعات القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة «صباح الأحمد» وهي بمساحة 400 متر مربع للقسيمة سيكون بدءا من 2 يونيو المقبل، موضحا أن الأولوية التاريخية للمخصص لهم في المشروع حتى 31 ديسمبر 2020 وما قبل.

وأكد أن قرار اعتماد بدء التوزيعات الحالية للوحدات السكنية بالمشروعين يأتي ضمن توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني، شايع الشايع، في استئناف التوزيعات للمخصص لهم من أصحاب الطلبات الاسكانية مع مراعاة الاشتراطات الصحية.