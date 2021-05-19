السفارة الفرنسية تستأنف إصدار التأشيرات بشكل تدريجي

أعلنت السفارة الفرنسية لدى الكويت استئناف إصدار التأشيرات بشكل تدريجي انتظارا لإعادة فتح الحدود، لافتة إلى أن الاستقبال سيكون وفقا للفئات المصرح لها كما يلي:

بداية من الآن لكل من: أزواج أو زوجات الفرنسيين، لمّ شمل الأسرة، المهنيين المنتمين للقطاع الصحي والذين يساهمون في مكافحة Covid-19، وكذلك الطلاب.

واعتبارا من 24 الجاري سيتم استقبال الراغبين في تجديد تأشيرة «شينغن» قصيرة الأجل لمدة عام أو أكثر، الصادرة عن سفارة فرنسا، والتي انتهت صلاحيتها في 2020 أو 2021.

بينما سيتم استقبال طلبات المتقدمين الآخرين اعتبارا من أول يوليو. مشيرة إلى أهمية إيداع طلبات التأشيرة في الموعد المحدد عبر شركة Capago Kuwait.

وحثت السفارة الراغبين في التقدم للحصول على التأشيرة أو تجديدها بالتقيد بالمواعيد المشار إليها، حتى لا يتم رفض أي طلب تأشيرة، داعية من يخططون للسفر إلى فرنسا خلال فصل الصيف في حال فتح الحدود، إلى مراعاة التقدم مبكرا للحصول على التأشيرة نظرا لمراعاة عملية التنظيم في هذه الظروف.

وبينما لفتت السفارة في بيانها إلى أن الحدود الفرنسية مازالت مغلقة، أوضحت أن الحصول على التأشيرة لا يعني أنه يمكن للمرء السفر إلى فرنسا في زيارة سياحية أو مهنية بسيطة في الوقت الحالي، إلا بعد فتح الحدود بشكل رسمي.

واستدركت أنه في هذه المرحلة الحالية يمكن فقط للمسافرين الذين يندرجون ضمن الفئات الاستثنائية المحددة من وزارة الداخلية الفرنسية التقدم بطلب للدخول إلى البلاد.